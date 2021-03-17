Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı

17.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:15

Son dakika haber... Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı Samsun'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı

SAMSUN - Samsun'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlendi.

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

Berat Albayrak'a hakaret iddiası

Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı
Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı
Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı
Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:15:41. #1.16#
title