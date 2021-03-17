Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı

Son dakika haber... Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı Samsun'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' açığa alındı

SAMSUN - Samsun'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı 'kamu görevlisine hakaretten' HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlendi.

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

Berat Albayrak'a hakaret iddiası

Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA