Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı...

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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