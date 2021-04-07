Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz.