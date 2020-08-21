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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesi Yozgatlıları sevindirdi

Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesi Yozgatlıları sevindirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Yozgat'ta vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

21.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:50

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesi Yozgatlıları sevindirdi

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde Yozgat'ta vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Karadeniz Bölgesinde Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi, tüm ülkede olduğu gibi Yozgat'ta da vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Yozgat'ta vatandaşlar, çay ocakları, kahvehaneler ve iş yerlerinde ekran başında ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sevindiğini söyleyen Abdullah Kaymaz, "Doğalgazımız Azerbaycan'dan, Rusya'dan geliyordu. Şimdi doğalgazımız kendi ülkemizden çıkacak. Bunu bulandan Rabbim razı olsun" dedi.

Celal Doğangönül ise "Doğalgazı bu güne kadar dışarıdan alıyorduk. Şimdi bütçemizdeki paralar bizde kalacak ve halkımıza yansıyacak. Enerji bağımlılığımız sona erecek. Bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Sinan Katlan da, "Doğal gaz rezervini bulandan Rabbim razı olsun. Enerjide dışa bağımlıydık. Şimdi ülkemizden çıkacak. Belki ihraç bile edeceğiz. Ülkemiz daha da iyi yerlere gelecek" ifadelerine yer verdi.

Türkiye için güzel bir gün olduğunu aktaran Selahattin Şahin ise "Türkiye'nin bütçesine, kaynaklarına ihtiyacı vardı. Onun için de biz bu tür olayları her zaman bekliyoruz. İnşallah daha çok doğal gaz, petrol bulunur ve ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulur" dedi.

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz rezervi müjdesi Yozgatlıları sevindirdi

Kaynak: İHA

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