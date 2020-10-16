Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı Açıklaması
16.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:24
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."
Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı