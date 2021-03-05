Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

05.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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