Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün
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Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün

Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeyle birlikte sokağa çıkan çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkarıp stres attı.

17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeyle birlikte sokağa çıkan çocuklar parklarda güneşli havanın tadını çıkarıp stres attı.

Ülke genelinde 29 Nisan 2021 saat 19.00 tarihinden 17 Mayıs 2021 saat 05.00 tarihine kadar süren tam kapanmanın ardından sabah saatlerinden itibaren Eskişehir'in cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu yaşanmaya başlandı. 17 günlük kapanmanın ardından evde bunalan çocuklar ise parklara koştu. Evlerinin yakınlarındaki parklarda oyunlar oynayarak güneşli havanın tadını çıkaran minklerin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Neşeyle parkta vakit geçiren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

"Çocuklar için asıl bayram bugün"

Korona virüs salgınından dolayı bir yılı aşkın süredir vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren Miray Öztürk'ün annesi Burcu Öztürk, bu durumdan çocuğunun kötü etkilendiğini ve özellikle 17 günlük tam kapanmada çocuğunun çok sıkıldığını aktardı. Eskişehir'de yaşayan minik Miray'ın bugünü adeta iple çektiğini ifade eden annesi Burcu Öztürk, "Yaklaşık bir buçuk yıldır evde kapalı çocuğum. Kreşe gidemiyor, dışarı çıkamıyor evde canı çok sıkılıyor. 17 günlük kapanmada evde sürekli etiklikler yapmaya dikkat ettik, onun dışında çoğunlukla internetten video izledi ama yine de çok sıkıldı. Bugünü adeta iple çektik. Onlar için asıl bayram bugün bence" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün
Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün
Son dakika haberleri! Çocukların bayramı bugün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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