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Son dakika haberleri: Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 'Lisanslı depo projesi' inşaatı hızla devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 'Lisanslı depo projesi' inşaatı hızla devam ediyor -TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından Çorum'da yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak -Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük...

01.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:24

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 'Lisanslı depo projesi' inşaatı hızla devam ediyor

-TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından Çorum'da yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak

-Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak Lisanslı Depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha güçlenecek

-Lisanslı depo yaklaşık 18 milyon liraya mal olacak.

ÇORUM - Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan Lisanslı Depo projesi inşaatı devam ediyor.

TMO-TOBB ve Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından yapımı devam eden lisanslı depo, 30 bin ton kapasitesine sahip olacak. Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha güçlenecek. Yatırım yaklaşık 18 milyon liraya mal olacak.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, lisanslı depo inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya'dan bilgi aldı.

Lisanslı depo projesinin göreve geldiklerinde hedef projelerden birisi olduğunu hatırlatan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum'da lisanslı depoculuğun olması gerektiğini, bu konuda yaptıkları çalışmaların da meyvesini verdiğini ifade etti.

Lisanslı deponun 30 bin ton kapasitesiye sahip olduğunu dile getiren Özkubat, "Çorum'a kazandırılan depomuzun nakliyecimize, çiftçilerimizin hububat sezonunda ürünlerini daha iyi fiyata satmasına ayrıca bu ürünü kullanan sanayicimizin ürün sanki kendi deposundaymış gibi bir güvenceyle çalışacak ve stok maliyetinden kurtulacak" dedi.

Lisanslı depoculuğun bir sonraki adımı olan e Elektronik Ürün Senedi sistemi ile yatırımlarını değerlendirmek isteyenlerin ise Ticaret Borsası'na üye olması gerektiğini kaydeden Özkubat, "Üyelik aidatı yoktur. İstedikleri an ELÜS sisteminden yaz sezonunda ürün alıp kış sezonunda satabilirler. Faizsiz bir kazançtır. Vergiden muaftır. Çorumluları ELÜS sistemine üye olmalarını istiyorum. Herkese katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

30 bin tonluk lisanslı deponun yaklaşık olarak 16 ila 18 milyon TL'ye mal olacağını anlatan Özkubat, "Temmuz ayının sonuna kadar depomuzu faaliyete geçireceğiz. Hedefimiz bu yıl lisanslı depomuzu kullanmaktır. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. Korona virüs nedeniyle aksama oldu. Bu aksamalar olmasaydı bir adım daha önde olacaktık. Hedefimizden şaşmadık. Yolumuza devam ediyorum. Ayrıca bir diğer hedefimiz de lisanslı depo kapasitemizi önümüzdeki yıllarda 100 bin tona çıkarmak" diye konuştu.

Çorum'da daha önce 10 bin ton kapasiteli depo bulunduğunu hatırlatan AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, bu deponun zamanla ihtiyaçları cevap vermemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çorum'da yeni bir depo kazandırılması için çalışla başlatıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak depoyu hizmete almayı planladıklarını dile getiren Ceylan, yatırımın bölgedeki çiftçi, sanayici ve tüccarlara hayırlı olması için temenni de bulundu.

İncelemeler sırasında Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hazır bulundu.

Son dakika haberleri: Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 'Lisanslı depo projesi' inşaatı hızla devam ediyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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