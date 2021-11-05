Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İznik ilçesinde Şerefiye yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat yüklü kamyon ile 81 BT 033 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 81 BT 033 plakalı otomobili keserek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da kazada can pazarı; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

 Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı

Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı

 Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title