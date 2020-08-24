Son dakika haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,57'lik değer kazandı.
24.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:08
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,57'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazandı. Endeks 6,34 puan artışla 1.116,23 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kazandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA