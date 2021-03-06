Son dakika haberleri | Bitlis'te 83 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bitlis'te 83 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

06.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:38
Son dakika haberleri | Bitlis'te 83 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı

Son dakika haberi... BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 83 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 83 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yapan 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 83 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen M.K., C.P., K.K., M.Ö., İ.Ö., H.Ö. ve N.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bitlis'te 83 kaçak göçmen yakalandı; 7 organizatöre gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:41:14. #1.16#
title