Son dakika haberleri! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son dakika haberleri! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
12.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

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