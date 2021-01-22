Bayrampaşa'da otelde kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bayrampaşa'da otelde kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

22.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:23
Bayrampaşa'da otelde kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

BAYRAMPAŞA'da otel odasında 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğup öldürdükten sonra gözaltına alınan şüpheli Cemil Y.(38) yakalandıktan sonra poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

BAYRAMPAŞA'da otel odasında 43 yaşındaki Ferdane Kurt'u iple boğup öldürdükten sonra gözaltına alınan şüpheli Cemil Y.(38) yakalandıktan sonra poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Ancak şüpheli Ferdane Kurt'u neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi. Şüphelinin 4 gün önce otel koridorlarında bulunan güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek odasının girişinin görülmesini engellediği tespit edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da 10 gün önce meydana gelen olayda Ferdane Kurt adlı kadın otelde iple boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Aynı otelde kalan Cemil Y. tarafından öldürülen kadının 3 yaşındaki çocuğu da kendi odasında yalnız başına ağlarken bulunmuştu.

ŞÜPHELİ  KÜÇÜKÇEKMECE'DE BULUNDUCinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu cinayetin ardından önce metroya ardından otobüse daha sonra iki ayrı minibüse bindiği tespit edilen şüphelinin son olarak Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinde iş bulduğu tespit edildi. Tekstil atölyesine yapılan baskında şüpheli Cemil Y. gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLAYAMADIGayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. İfadesinde Ferdane Kurt'u öldürdüğünü itiraf eden Cemil Y. "Onunla birlikte kaldığımız otelde tanışmıştık. 7 günlük bir arkadaşlığımız vardı. Olay günü benim kaldığım odaya geldi. Birlikte oturup yemek yedik. Ancak daha sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde onu sırt üstü yatar vaziyette olduğunu gördüm. Öldüğünü anlayınca oradan kaçtım. Neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.

4 GÜN ÖNCE KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞCinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma sırasında ilginç bir detaya ulaştı. Şüphelinin cinayetten 4 gün önce otel koridorlarında bulunan güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek odasının girişinin görülmesini engellediği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE 6 KEZ POLİS TARAFINDAN YAKALANMIŞŞüphelinin daha önceden tehdit, hakaret, uyuşturucu bulundurmak, yaralama gibi suçlardan 6 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 


Bayrampaşa'da otelde kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'da otelde kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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