Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: "Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik"
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: "Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik"

05.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:57

Son dakika haberi: Devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura törenine katıldı.

Devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura töreni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin işe yerleştirme kura törenine katıldı. (1)

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 'Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik'
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 'Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik'
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 'Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik'
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 'Sosyal koruma şemsiyemizi her anlamda genişlettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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