Bakan Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı