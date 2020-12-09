Bakan Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur"
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Bakan Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur"

09.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:12

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."

Bakan Elvan: 'Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur'
Bakan Elvan: 'Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur'
Bakan Elvan: 'Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur'
Bakan Elvan: 'Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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