Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantı ile bir araya geldi.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alınması ve son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarının konuşulması hedefleniyor.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.