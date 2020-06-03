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Son dakika haberleri... Ayvalık Zeytinyağı'na bir ödül de Belçika'dan geldi

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kalitesiyle dünyaca ünlü zeytinyağı ödüle doymuyor.

Son dakika haberleri... Ayvalık Zeytinyağı'na bir ödül de Belçika'dan geldi
03.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:09

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kalitesiyle dünyaca ünlü zeytinyağı ödüle doymuyor.

Ayvalık'ta üretilen zeytinyağlarına yeni bir Üstün Lezzet Ödülü daha ABD, İtalya, İspanya, Hollanda, Japonya, İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldi.

Bu kapsamda Ayvalık'ın en önemli markalarından biri olan Köklü Zeytincilik tarafından üretilen zeytinyağları; Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Dünya'nın en prestijli kalite ve test enstitüsü (ITQİ) tarafından aralarında Michelin yıldızlı şeflerinde bulunduğu,100 'ü aşkın gurme ve şefin onayını alarak iki altın yıldızlı madalya ile Üstün Lezzet Ödülüne layık görüldü.

İngiltere, Hong Kong ve Japonya'ya zeytinyağı ihraç eden Ayvalık'ın en köklü firmalarından biri olan Köklü Zeytincilik'in "Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı" ayrıca 2019 yılı Singapur Uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasında Altın madalya kazanmış, 2018 yılında ise Newyork (NYIOOC) dünyanın en iyi zeytinyağları listesine girmeyi başarmıştı.

Ayvalık'taki üretim tesislerinde 4 adet Taş Baskı zeytinyağı presinde geleneksel yöntemlerle ürettiği sızma zeytinyağı ile yeni bir başarıyı daha eden firmanın, ayrıca modern kontinü sistem zeytinyağı üretim hattı ile günde 100 ton zeytin işleme kapasitesine de sahip olduğu öğrenildi.

100 yılı aşkın bir süredir Ayvalık'ın zeytinyağının başarısı için çaba gösteren firmanın genç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek ise hedeflerinin dünyanın en kaliteli lezzetlerinden biri olan Ayvalık zeytinyağını hak ettiği zirveye taşınmasına daha fazla katkı verebilmek olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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