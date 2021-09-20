Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Husilere ait bomba yüklü 2 tekne imha edildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Husilere ait bomba yüklü 2 tekne imha edildi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Arap koalisyonu: Husilere ait bomba yüklü 2 tekne imha edildi

Son dakika gündem haberi: Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz açıklarında İran tarafından desteklenen Husilere ait bomba yüklü iki teknenin imha edildiğini belirtti.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz açıklarında İran tarafından desteklenen Husilere ait bomba yüklü iki teknenin imha edildiğini belirtti.

Koalisyon güçlerinin yaptığı ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde yer alan Es-Salif ilçesi açıklarında bomba yüklü 2 teknenin etkisiz hale getirildiği ve muhtemel bir saldırının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin söz konusu eylemlerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası ticareti ve deniz ulaşımını tehdit ettiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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