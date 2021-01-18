Son dakika haberleri: Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son dakika haberlerine göre Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.