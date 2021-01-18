Son dakika haberleri: Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna itiraz reddedildi
Son dakika haberlerine göre Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddia edilen kadının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasını tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen M.İ'nin avukatı Ahmet Onaran'ın 15 Ocak'ta müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.
Hakimlik, tutukluluğa yapılan itirazı kabul etmedi.
Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği ve kadının ertesi gün sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İ'yi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü.
Gözaltına alınan M.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam