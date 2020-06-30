Son dakika haberleri! Altındağ Belediyesi üç yeni semt pazarı için çalışıyor Son dakika güncel haberi: Altındağ Belediyesi, Karacaören, Karapürçek ve Gültepe mahallelerinde inşa edilen semt pazarlarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi, Karacaören, Karapürçek ve Gültepe mahallelerinde inşa edilen semt pazarlarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yakın zamanda hizmete açılan Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Doğantepe-Başpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanlarının ardından Karacaören, Karapürçek ve Gültepe mahalleleri semt pazarlarının çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü belirtti.

Pazar yerlerinin ilçe sakinleri için kolay ulaşılabilir, konforlu ve temiz olmasına özen gösterdiklerinin altını çizen Balcı, "Pazar yerlerimiz, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn edildi. Kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, pazar alanlarının engelli vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandığını vurguladı.

Kaynak: AA