Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Başsavcısı'na ziyaret
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Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Başsavcısı'na ziyaret

15.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:06
Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Başsavcısı'na ziyaret

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Bakan Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başsavcılığı görevine başlayan Sayın Şaban Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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