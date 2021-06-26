Son dakika haberleri! 95'inci Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı
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Son dakika haberleri! 95'inci Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı

Son dakika haberleri! 95'inci Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 95'inci Gazi Koşusu'nda zafer Ahmet Çelik'in jokeyliğini üstlendiği Burgas isimli safkanın oldu.

95'inci Gazi Koşusu'nda zafer Ahmet Çelik'in jokeyliğini üstlendiği Burgas isimli safkanın oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşuyu, 2.27.36'lık derecesiyle Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, bu zaferiyle Gazi Koşusu'nu üst üste 7'nci kez kazanma başarısı gösterdi. Gazi Koşusu'nda Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini üstlendiği Real Runner isimli safkan, 2.27.53'lük derecesiyle 2'nci; Kadar Tokaçoğlu'nun jokeyliğini üstlendiği Megaloman ise 2.27.54'lük derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı. 

Gazi Koşusu'nu kazanan Burgas isimli safkanın sahibi Sanem Kahraman'a, jokeyi Ahmet Çelik'e ve antrenörlerine kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.AT SAHİBİ SANEM KAHRAMAN: ATIMIZA DA AHMET'E DE ÇOK GÜVENİYORDUK

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Burgas isimli safkanın sahibi Sanem Kahraman, "Ahmet, Ahmet'liğini yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Atımız da çok iyiydi, iyi durumdaydı. Biz, hiçbir zaman atımız çok iyi durumda, biz kazanacağız demedik. Çünkü biz büyük konuşmayı sevmiyoruz. O yüzden sessiz kalmayı tercih ettik. Atımıza da Ahmet'e de çok güveniyorduk. Güvenimiz boşa çıkmadı. Çok mutluyuz şu anda" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
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