Son dakika haberleri... 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 29 Ağustos'ta yapılıyor
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Son dakika haberleri... 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 29 Ağustos'ta yapılıyor

Son dakika haberleri... 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 29 Ağustos'ta yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı İlçesinde pandemi nedeniyle ara verilen Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşlerinin 536.sı 29 Ağustos 2021 Pazar günü Subattığı Güreş Alanında yapılacak.

Adana'nın Karaisalı İlçesinde pandemi nedeniyle ara verilen Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşlerinin 536.sı 29 Ağustos 2021 Pazar günü Subattığı Güreş Alanında yapılacak.

27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 21.00'de Kızıldağ Yaylası Lahanalık'ta Latif Doğan konseri gerçekleştirilecek. 28 Ağustos'ta da yine Lahanalık'ta saat 21.00'de Ahmet Şafak konser verecek.

Ayrıca, Alperen Kekilli, Belen Gökçe, Burçe Bozkurt, Ümran Gülcan, Muhittin Seçen, Metin Şirinkaya, Ömer Bulut ve Sadi Öztürk de sahne alacak olan sanatçılar.

536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin ağalığını ise Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü yapacak.

Tertip komitesi üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Tufanbeyli Belediye Başkanı Mustafa Ergü, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Karaisalılılar Derneği Başkanı Hasan Dönmez, Ak Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, MHP Karaisalı İlçe Başkanı A.Sezai Yılmaz, Karaisalı Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kadir Gül, Güreş Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut ve Karakucak Güreş Başpehlivanı Hüseyin Atlı.

Minklerde 5 kategoride, yıldızlarda 10 kategoride ve büyüklerde ise 9 kategoride yapılacak güreşlerin teknik komitesinde ise şu isimler bulunuyor:

Ramazan Karataş, İskender Var, Remiz Göçer, Murat Adıgüzel, M.Ali Durmaz, Hakkı Koca, Sadi Doğdu, Yusuf İnce, M. Ünsal, Mehmet Sırkıntı, Arif Yılmaz, Umut Kemal Uğur ve Abdullah Kaçar. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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