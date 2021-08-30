Son dakika haberleri: 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Son dakika haberleri... Bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturdu.

Bu sene Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturdu.

Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası'na 29 tekne katıldı. Şamandıra ve coğrafi rotalı olarak planlanan şampiyonanın ilk yarış gününde hakem komitesi, yeterli rüzgar olmaması sebebiyle yarışların yapılmamasına karar verdi. Şampiyonanın ikinci gün yarışları ise rüzgarsızlık nedeniyle basılan tehir bayrağı ile ertelendi. Sonunda tazeleyen rüzgarla start verilebilmiş olsa da düşen rüzgar hızı sebebiyle abandone kararı açıklanmıştı.

Avrupa Şampiyonası'nın 3. günü ise 4 yarışa sahne oldu. DFDS sponsorluğunda gerçekleştirilen 1. yarışın kazananı Cheese Sailing olurken; günün 2. yarışının lideri Orient XS teknesi oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası sponsorluğunda gerçekleştirilen 3. yarışı Nimbus ekibi kazanırken, günün 4. yarışında liderlik OneDesing ekibinin oldu.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde ise sporcular iki yarış daha yaparak şampiyonayı tamamladılar.

Avrupa Şampiyonası Division A Klasmanı'nda Nimbus teknesi birinci olurken; Cheese Sailing ikinci, Orient XS teknesi ise üçüncü oldu. Division B Klasmanı'nda Sugar teknesi birinci olurken, Harmonix teknesi ikinci ve PYK 2 teknesi ise üçüncü oldu.

"Türkiye'nin birçok ülkenin sporcuları için antrenman merkezi haline gelmesini istiyoruz"

Avrupa Şampiyonası'nı yerinde takip eden Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Biz hem gençlik hem olimpik sınıfların Dünya ve Avrupa gibi önemli müsabakalarını Türkiye'ye almaya çalışıyoruz. Bunun birçok önemli yanı var. Her şeyden önce Türkiye'nin birçok ülke için antrenman merkezi haline gelmesini istiyoruz. Kıyılarımız, iklimimiz ve coğrafyamız buna çok uygun. Yılın her döneminde yelken sporunda antrenman yapılabiliyor olması büyük avantaj. Bunu uluslararası camiaya duyurmak ve tanıtmak için birçok yarışı ülkemize almaya çalışıyoruz. Hem sportif anlamda hem de organizasyon becerilerimizin artması anlamında bu konuya çok önem veriyoruz. Türkiye'ye yelken yapmak için gelen herkes ülkemizin güzelliklerine hayran kalıp ülkelerine geri dönüyorlar. Ülkemizin en köklü yelken kulüplerinden biri olan Kalamış Yelken Kulübümüzün tesislerinde güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Böylesine özel bir şampiyonaya verdikleri desteklerden ötürü Kulüp Başkanımız Esin Domaniç nezdinde bütün yönetime çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Kalamış Yelken Kulübü tesisleri Sportsboat sınıfının yarış üssü olma yolunda. Özellikle üniversite gençliği arasında hızla gelişen bu sınıfta daha birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarımıza hızlıca başladık"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Akdurak, "Türk sporu açısından son derece başarılı bir olimpiyatı geride bıraktık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sn.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara odaklanmamız için ve bütün branşlarda başarı çizgisinin yükselmesi için muazzam bir destek verdi. Birçok branşta çok güzel sonuçlar elde ettik. Yelken olarak kafilede 6 disiplinde 8 sporcumuz ile yer aldık. 2 disiplinde madalya yarışına çıkan sporcularımız oldu. Çok yakın olmamıza rağmen maalesef madalya alamadan geri döndük. Döner dönmez Tokyo'da çok istediğimiz fakat alamadığımız madalyaları 2024 Paris Olimpiyatında almak için çalışmalarımıza başladık" diyerek sözlerini tamamladı.

2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, Kalamış Yelken Kulübü'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile noktalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı