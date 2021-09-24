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Son dakika haberi! Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonda, U.B. ve S.K. gözaltına altına alındı. Yapılan operasyonda bir miktar bonzai, metamfetamin ile "fifi" tabir edilen piyasaya yeni sürülen uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye çıkarılan şüpheliler, kullanıcı oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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