Son dakika haberi! Yelkenciler, Van Gölü'nde şampiyonalara hazırlanıyor
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Son dakika haberi! Yelkenciler, Van Gölü'nde şampiyonalara hazırlanıyor

Son dakika haberi! Yelkenciler, Van Gölü'nde şampiyonalara hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları, Van Gölü'nde yaptıkları antrenmanlarla şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları, Van Gölü'nde yaptıkları antrenmanlarla şampiyonalara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yelken kursuna katılan sporcular, aldıkları teorik eğitimin ardından antrenörleri gözetiminde gölde çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün gölün mavi sularında antrenman yapan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Yelken antrenörü Kazım Yurtada, yaptığı açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonunun desteğiyle yarışlara katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Van Gölü yelken yarışları için müsait bir yer. Yakın zamanda düzenlenecek Türkiye Yelken Şampiyonası ve federasyon şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bitlis'imizi en iyi şekilde temsil etmek için sürekli çalışıyoruz. Bin 700 rakımda yelken antrenmanı yapıyoruz. Hava şartları ve hakim rüzgar burada çok iyi. Gölde çok fazla dalga olmadığı için yelken sporcuları çalışmalarını daha iyi yürütüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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