Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

05.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:03
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099681,49
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095971,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,05671,28
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,1058660,84
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1132780,84
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177280,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0449251,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0518251,21
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0502310,16
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0305760,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0279382,33
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019881,07
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1022661,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1833751,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1295330,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174991,73
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0195921,42
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0350281,01
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0243550,94
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0192250,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0459991,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487311,50
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0503431,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0483691,46
VEM Altın Katılım EYF0,0521331,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

ZEM Para Piyasası EYF0,0270380,25
VEM Para Piyasası EYF0,0668170,25
HEM Para Piyasası EYF0,0243810,25
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0700800,25
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0702020,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080649-0,81
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,036798-0,75
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042461-0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,048921-0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,077992-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020537-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,074297-4,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046386-1,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,023730-1,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,082731-1,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,029133-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020492-1,39
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021696-1,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020018-1,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020725-1,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019880-1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026470-0,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029340-0,41
HEM Katılım Standart EYF0,021950-0,25
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019845-0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029929-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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