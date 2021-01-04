Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:56
Son dakika haberi: BES fonu istatistikleri

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5826222932
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6955550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,37220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,12291316
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1611610411
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2628235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1816160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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