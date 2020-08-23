Son dakika haberi | Yangında 35 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü
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Son dakika haberi | Yangında 35 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü

Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 35 dönümlük armut bahçesinde zarar oluştu.

23.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:31

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 35 dönümlük armut bahçesinde zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde özel bir işletmeye ait armut bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında, 100 nar ağacı ile 35 dönümlük alanda yer alan armut ağaçları zarar gördü.

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Son dakika haberi | Yangında 35 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü

Kaynak: AA

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