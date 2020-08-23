Son dakika haberi | Yangında 35 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 35 dönümlük armut bahçesinde zarar oluştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında 35 dönümlük armut bahçesinde zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde özel bir işletmeye ait armut bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında, 100 nar ağacı ile 35 dönümlük alanda yer alan armut ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA