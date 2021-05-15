Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ı yenerek Antalyaspor'a ilk Türkiye Kupası'nı kazandırmak istediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ı yenerek Antalyaspor'a ilk Türkiye Kupası'nı kazandırmak istediklerini söyledi.

Yanal, Süper Lig'in 42. ve son haftasında kendi sahalarında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 21 takımın mücadele ettiği uzun bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Transfer yasağı nedeniyle kadrolarını derinleştiremeden mücadele ettiklerini anımsatan Yanal, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bir süreci yaşadık. Bütün takımlar bu virüsten yara aldı. Oyuncularımızın bu zorlu süreçte tutumlarına, davranışlarına, dayanıklılıklarına fedakarlıklarına teşekkür ediyorum. İyi bir takım oldular. Birlikte hareket ettiler. Genç ve deneyimli oyuncularımız güzel bir birliktelik sağlayarak hem ligde önemli bir yenilmezlik serisi yakaladılar hem de hiç gol yemeden Türkiye Kupası'nda finale yükseldiler. Takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile mücadele edeceklerini hatırlatan Yanal, "Hem Beşiktaş hem de biz lig ve kupada yorulduk. Final maçında her iki takım da bütün gücünü ortaya koyacak. Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve idarecilerle birlik olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ersan Parlatan: "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise uzun bir sezonu iyisi ve kötüsüyle geride bıraktıklarını söyledi.

Yoğun bir maç trafiğini tamamladıklarını anlatan Parlatan, "Kendi adımıza ligde olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlara çok rahat çıkıp üzerimizde düşme baskısını hissetmedik." dedi.

Bugünkü karşılaşmada da sıralama olarak rahat iki takım görüntüsünün sahaya yansıdığına işaret eden Parlatan, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Hem bizim hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin