Son dakika haberi: TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA SAKLANAN UYUŞTURUCULAR BÖYLE BULUNDU
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Son dakika haberi: TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA SAKLANAN UYUŞTURUCULAR BÖYLE BULUNDU

24.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:04
Son dakika haberi: TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA SAKLANAN UYUŞTURUCULAR BÖYLE BULUNDU

Son dakika haber... TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA SAKLANAN UYUŞTURUCULAR BÖYLE BULUNDUHaber: - TUZLA'da ormanlık alanda toprağa saklanan uyuşturucu polis tarafından bulundu.

TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA SAKLANAN UYUŞTURUCULAR BÖYLE BULUNDU

Haber: - TUZLA'da ormanlık alanda toprağa saklanan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Uyuşturucuyu sakladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken,  toprağa saklanan uyuştucuların bulunma anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  21 Ocak Perşembe günü saat 15.40'te Pendik'te A.K. ve yanında bulunanşüphelilerce uyuşturucu madde ticareti yapıldığı, şüphelilerin Tuzla Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu ormanlık alanda arı peteklerinin bulunduğu yerde uyuşturucu madde sakladıkları ve şüphelilerin farklı araçlar kullandıkları yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'nin kullandığı aracı tespit ederek dün takibe aldı. Aracı Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durduran ekipler, şüpheliler A.K. (34) ile U.A.'yı (28) yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları aracın lastiğindeki çamurdan yola çıkan ekipler, Tepeören Kurtdoğmuş yolunda bulunan ormanlık alanda teker izlerini takip etti. Ormanlık alan içerisinde arı peteklerinin ilerisindeki bir çam ağacı altında yapılan aramalarda 725.1 gram bonzai maddesi, 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 lira para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun "Sokağa çıkma kısıtlaması" ihlalinden idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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