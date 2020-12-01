Türkiye OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke
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Türkiye OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke

01.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:06
Türkiye OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke

Koronavirüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor.

Koronavirüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Açıklanan son büyüme rakamlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında büyüme performansı gösteren tek ülke oldu.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileri dünya genelinde hissediliyor. Ülkeler salgınla mücadelede ederken ekonomilerini de ayakta tutmaya çalışıyor. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme gösteren Türkiye, OECD ülkeleri arasında büyüyen tek ülke olarak öne çıkıyor.

Lütfi Elvan: "Dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz"

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışının etkili olduğuna dikkat çeken Elvan, "GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

TÜRKİYE BÜYÜYEN TEK ÜLKE

OECD ülkeleri küçülürken Türkiye büyüdü. Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 2,9 ve Fransa ekonomisi yüzde 3,9 küçülürken, Almanya'da da geçici büyüme oranı yüzde eksi 4 olarak hesaplandı.

Norveç üçüncü çeyrekte yüzde 0,1, Güney Kore yüzde 1,3, İsrail yüzde 1,4, Litvanya yüzde 1,7, Polonya yüzde 2 küçüldü.

Üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralanlar ise yüzde 10,3 ile Şili, yüzde 9,6 ile Birleşik Krallık ve yüzde 9,5 oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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