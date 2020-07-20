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Son dakika haberi! Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir

Bir son dakika haberine göre Şampiyonluğun mimarı Göksel Gümüşdağİnananlar ordusunun komutanı Okan BurukPandemi dönemini en iyi geçiren ekipMehmet Topal tarihe geçtiMert Günok ile ligin en az gol yiyen takımıMahmut Tekdemir'den kritik gollerMaestro İrfan CanŞampiyonluk üçlüsüİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - 2019-2020 Süper...

Son dakika haberi! Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir
20.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:54

Şampiyonluğun mimarı Göksel Gümüşdağ

İnananlar ordusunun komutanı Okan Buruk

Pandemi dönemini en iyi geçiren ekipMehmet Topal tarihe geçtiMert Günok ile ligin en az gol yiyen takımıMahmut Tekdemir'den kritik gollerMaestro İrfan CanŞampiyonluk üçlüsüİbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra kupaya uzanan 6'ncı takım olarak tarihe geçti.2014 yılında kurulan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen 6 yılda Süper Lig'de hep ilk 4'ün içinde oldu. Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 sezonunu 59 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Başakşehir, sonraki sezon aynı puan ve sıralamayı aldı. 2016-2017 sezonunda şampiyonluk için Beşiktaş ile yarışan Medipol Başakşehir, 73 puanla kulüp rekorunu da kırarken, siyah-beyazlıların 4 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Sonraki iki sezonda bu kez Galatasaray ile zirve mücadelesine giren Başakşehir, 2017-2018 sezonunu 72 puan ve averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü bitirdi. Turuncu-lacivertli takım, geçen sezon ise 33'üncü haftaya Galatasaray ile puan puana girdi. Ancak Başakşehir, rakibine yenilerek şampiyonluğu bir kez daha kaybetti. Başakşehir, 67 puan ve ikincilikle yetindi.Bu sezon ise Trabzonspor ile kozlarını paylaşan turuncu lacivertliler, dün akşam evinde Hes Kablo Kayserispor'u tek golle geçerek bitime 1 hafta kala ipi göğüsledi. Medipol Başakşehir ligdeki 6'ncı sezonunda ilk şampiyonluğunu elde ederken, Süper Lig tarihinin de 6'ncı şampiyonu oldu.ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ6 yıl önce kurulan kulüpte örnek gösterilecek tesislerin anahtarını önceki dönemler de birlikte çalıştığı teknik direktör Abdullah Avcı'ya veren Başkan Göksel Gümüşdağ, ekibiyle kısa sürede büyük başarıya imza attı. İstikrarlı tutumunu hem lig hem teknik ekip hem de oyuncu kadrosunda gösteren Gümüşdağ, teknik patron olarak sadece Abdullah Avcı ve Okan Buruk ile çalıştı. Kulüp yönetimini ise uzman profesyonellere bırakan Gümüşdağ, takımda da 16 yıldır kulüp bünyesinde bulunan Mahmut Tekdemir, 9 yıldır istikrarlı oyunu ve hücum gücüyle öne çıkan Edin Visca, 6 yıldır forma giyen defansın bel kemiği Alexandru Epureanu ve Uğur Uçar gibi isimlerle aidiyet duygusunu oluşturdu. Geçen sezonlarda kaybedilen her şampiyonluk yarışından dersler çıkan Göksel Gümüşdağ, ismini şampiyon başkan olarak tarihe yazdırdı.İNANANLAR ORDUSUNUN KOMUTANI OKAN BURUK'Çok olanlar değil, inananlar kazanacak' sloganıyla hareket eden Medipol Başakşehir'in başında ilk yılında şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5'inci isim olarak tarihe geçti. Genç teknik adam, lig tarihinde futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk kupasını kaldıran Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun yanına adını yazdırdı.Bu sezon başında alınan olumsuz sonuçların ardından takıma daha yatkın bir sistem geliştiren, kaybedilen maçlar ve puanlar sonrasında oyuncu grubunun motivasyonunu üst seviyede tutarak şampiyonluğa inandıran Buruk, futbolcuyken 7 kez kazandığı lig şampiyonluğunu teknik adam olarak da yaşarken, teknik direktörlük döneminde Akhisaspor'da kazandığı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından ikinci kupasını da kazanma başarısını gösterdi.PANDEMİ DÖNEMİNİ EN İYİ GEÇİREN EKİPTüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen arada lige en iyi hazırlanan takım olan Medipol Başkaşehir, bu süreci sakatlık yaşamadan ve yüksek performans göstererek tamamladı. Pandemi sonrası maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkını en çok kullanan takım olan Başakşehir 4 aylık hazırlık döneminin ne kadar verimli geçtiğini gösterdi. Başakşehir'in şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor ve Galatasaray'ın yaşadığı sakatlıklar da bu dönemde teknik ekip farkını ortaya koydu.MEHMET TOPAL TARİHE GEÇTİMedipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması ile birlikte lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu Süper Lig'de başaran ilk Türk futbolcu oldu. Ligin son haftasına şampiyonluğu garantileyerek giren turuncu-lacivertlilerde Mehmet Topal, Avrupa liglerinde de hiçbir oyuncunun 21'inci yüzyılda başaramadığını gerçekleştirerek, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Tecrübeli orta saha, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasına, üçüncü farklı formayla ulaştı. 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti.MERT GÜNOK İLE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMIBaşakşehir'de başarılı olan Mert Günok, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Geçen sezon 34 maçta kalesinde 22 gol gören 31 yaşındaki milli file bekçisi, bu sezon da şampiyonluk yolunda kalesinde güven verdi. Turuncu-lacivertliler son haftaya girilirken kalesinde 31 gol gördü.MAHMUT TEKDEMİR'DEN KRİTİK GOLLER16 yıldır turuncu lacivertli formayı giyen kaptan Mahmut Tekdemir, bu sezon kaldıracağı şampiyonluk kupasıyla tarihe geçecek. Mahmut Tekdemir, pandemi sonrası oynanan ilk lig maçı olan 27'nci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor karşısında perdeyi açan isim oldu. 32 yaşındaki orta saha, dün oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında da kaydettiği golle şampiyonluk kapısını ardına kadar açtı. Kaptan, turuncu formayı 2004 yılında Damlaspor'dan o dönemki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olarak giymeye başladı. Milli oyuncu, 2006 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı ve Başakşehir'de 384 maça çıktı.MAESTRO İRFAN CANSezon başında takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla turuncu lacivertli takımın futbol aklı olan milli oyuncu İrfan Can Kahveci de oynadığı futbolla göz doldurdu. 25 yaşındaki milli futbolcu, 29 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Hem oyunuyla hem de orta sahadaki liderliğiyle takımın kilit oyuncusu olan genç yıldız şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.ŞAMPİYONLUK ÜÇLÜSÜMedipol Başakşehir'in tarih yazan kadrosunda üstün performans gösteren isimlerden Edin Visca, Demba Ba ve Enzo Crivelli rakiplerin korkulu rüyası oldu. Visca, 12 gol ve 13 asistiyle şampiyonlukta kilit rol üstlenirken, 12 gol ve 5 asistle Demba Ba takımın hücum yollarındaki anahtarı oldu. Saha basmadık yer bırakmayan, hücum presleri ve hırslı oyunuyla geldiği ilk yılında turuncu-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan Enzo Crivelli ise 11 gol ve 4 asistle arkadaşlarına katkı sağladı.

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Kaynak: DHA

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