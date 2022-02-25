Son dakika haberi | TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz

GAZİANTEP (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, ihracattaki yükselişiyle birlikte küresel ticarette yeni ligde yer aldığını söyledi. Gülle, "Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak anlayışla oluşturuyoruz" dedi.

TİM'in 'Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısı' Gaziantep'te yapıldı. Toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, birlik başkanları ve ihracatçılar katıldı. Programın açılışında konuşan İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak değişim içinde olduklarını belirtti. İhracatta sürdürülebilir sistem kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmayı amaçladıklarını, bunun da altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attıklarını anlatan Başkan Gülle, "Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber artık küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz TİM Marka Konseyi'miz, ihracatımızın ve ülkemizin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladı. Kadın ihracatçılarımıza özel olarak sanal ve genel ticaret heyetleri düzenliyor, kadın ihracatçılarımızı tüm dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz" diye konuştu.