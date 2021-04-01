Pekcan: "Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır"
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Pekcan: "Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasındaki ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu, iki ülkeye Serbest Ticaret Anlaşmasının yakıştığını söyledi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasındaki ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu, iki ülkeye Serbest Ticaret Anlaşmasının yakıştığını söyledi.

Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev ve Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev'le bir araya geldi.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, "Oradaki ürün listesi Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerine yakışmayacak kadar sınırlı kalmış. Şimdi 150 çeşitli ürün listesi üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Ama tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır. Hedefimiz Serbest Ticaret Anlaşması olmalı. Bu listeleri teati edip hızlandırırken biz bir taraftan da onun çalışmalarına başlamalıyız." dedi.

"Ticaretimizde liberalleşmeyi konuşmalıyız"

Pekcan, Azerbaycan ile Türkiye arasında bugünden itibaren kimlikle geçiş sürecinin başladığını hatırlatarak, "Artık listeleri konuşmamalıyız. Ticaretimizde liberalleşmeyi konuşmalıyız. Cumhurbaşkanlarımızın bize hedef gösterdiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmalı, yerel paralarla ticaretin daha çok önünü açmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinde yatırımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Ermenistan'ın yıkarak bıraktığı, işgalden kurtarılan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarında her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Pekcan ayrıca dijital ticaret alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek Azerbaycan geçiş ücretlerinin kaldırılması, Hazar Ro-Ro ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Pekcan, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, iş adamları ve STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına, Türkiye ile Azerbaycan arasında e-ticaret hakkında mutabakat zaptının imza törenine katılacak.

Pekcan: 'Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır'
Pekcan: 'Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır'
Pekcan: 'Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır'
Pekcan: 'Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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