Son dakika haberi | TARSİM'de tüm hasar ihbarları artık tek bir numaradan yapılıyor
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Son dakika haberi | TARSİM'de tüm hasar ihbarları artık tek bir numaradan yapılıyor

25.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:09
Son dakika haberi | TARSİM'de tüm hasar ihbarları artık tek bir numaradan yapılıyor

Son dakika habere göre TARSİM, üretici ve yetiştiricilerin tarım sigortalarına ilişkin işlemlerini kolaylaştırıp, hızlandırmaya yönelik uygulamaları hayata geçiriyor.

TARSİM, üretici ve yetiştiricilerin tarım sigortalarına ilişkin işlemlerini kolaylaştırıp, hızlandırmaya yönelik uygulamaları hayata geçiriyor.

Teknolojik altyapısına yaptığı yatırımlar ve dijitalleşmeye verdiği önem sayesinde Covid-19 sürecinde de hizmetlerine tüm hızıyla ve kesintisiz bir şekilde devam eden TARSİM, Çağrı Merkezi ve IVR Sesli Yanıt Sistemi üzerinden sunduğu hizmetlerini tek bir çatı altında topladı. Yeni uygulama doğrultusunda, hayvan hayat sigortalarında olduğu gibi bitkisel ürün ve sera sigortaları branşlarındaki hasar ihbarları, aynı zamanda bilgi taleplerinin karşılandığı çağrı merkezi numarası 0850 250 82 77'den alınmaya başladı.

Yeni uygulama ile bitkisel ürün ve sera sigortaları branşlarında poliçesi olan üreticiler, 7/24 hizmet sunan 0850 250 82 77 numaralı çağrı merkezini arayıp, ardından "3"ü tuşlayarak, kolaylıkla hasar ihbarında bulunabilecek. Bu branşlardaki hasar ihbarları, Tarsim Mobil Uygulama ve tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe Sorgulama/Hasar İhbarı Ekranı ve yetkili acenteler aracılığıyla da yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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