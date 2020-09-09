Son dakika haberi! Sudan sel felaketiyle mücadelede uluslararası desteğin koordinasyonu için komite kurdu
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Son dakika haberi! Sudan sel felaketiyle mücadelede uluslararası desteğin koordinasyonu için komite kurdu

Son dakika habere göre Sudan'da sel felaketi ile taşkınların etkilerini ortadan kaldırmak ve uluslararası destek çabalarını koordine etmek amacıyla bir komite kuruldu.

Son dakika haberi! Sudan sel felaketiyle mücadelede uluslararası desteğin koordinasyonu için komite kurdu
09.09.2020 01:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:54

Sudan'da sel felaketi ile taşkınların etkilerini ortadan kaldırmak ve uluslararası destek çabalarını koordine etmek amacıyla bir komite kuruldu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketi nedeniyle ilan edilen 3 aylık acil durum doğrultusunda kurulan komite, yurt dışındaki diplomatik misyonlar, elçilikler, Sudan'a akredite uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile diğer ilgili organlarla selin etkilerine karşı dış desteği harekete geçirip koordinasyonuyla ilgilenecek.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Başbakan Abdullah Hamduk, selin en çok hasar verdiği Sinnar eyaletinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Hamduk, selden etkilenenler için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

"Felaket, imkanlarımızdan daha büyük" ifadesiyle uluslararası desteğin gerekliliğine işaret eden Hamduk, felaketin etkilerini ortadan kaldırmak için uluslararası toplumdan dost ve kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Sudan'ın Birleşmiş Milletlerdeki Daimi Temsilciliği, uluslararası kuruluşlara, sel felaketinin büyük zarar verdiği Sudan'a yardım etmeleri için önceki gün acil çağrıda bulunmuştu.

Sellerde 102 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 18 eyaletin 16'sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 70 binden fazla evin zarar gördüğünü bildirdi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Sudan'da seller nedeniyle şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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