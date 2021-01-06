Son dakika haberi: SPK haftalık bülteni

Edinilen son dakika haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 14 kişi ve 1 şirket hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 14 kişi ve 1 şirket hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında 5 Kasım-17 Aralık döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin inceleme yaptı.

İncelemeler sonucunda kurul, Ahmet Semih Yıldırım, Aslıhan Havare, Bedi Uğur Havare, Bedrettin Sefa Yıldırım, Büşra Kurtulmuş, Cem Dursun, Ferhat Dursun, Nevzat Yıldırım, Pembe Yörür, Sabahattin Reha Şen, Sena Yıldırım, Süleyman Al, Yunus Pehlivan ve Yusuf Kürşad Uzal ile Kayalıoğlu Orman Ürünleri Ticaret Pazarlama Nakliyat Hafriyat Taahhüt Limited Şirketi hakkında yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu