Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi
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Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde İlk kez 16 yaşındaki bir hastaya büyük çene ameliyatı gerçekleştirildi.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde İlk kez 16 yaşındaki bir hastaya büyük çene ameliyatı gerçekleştirildi.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ilk kez 16 yaşındaki Sueda Şeker isimli hastaya büyük çene ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat ile ilgili bilgi veren hastane Başhekimi Dr. Fuat Şen, "Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak bugün bir ilki daha yaşıyoruz. Hastanemiz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Diş Hekimi Aras Erdil tarafından Hastanemizde kez ilk büyük çene ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyat genel anestezi altında gerçekleşmiş olup yaklaşık 2 saat sürmüştür. Hastamız 1 gün hastanemizde misafir edilip ertesi gün taburcu edilebilecektir. Gerçekleştirdiğimiz işlem; hastada, üst çene darlığı ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklık vardı. Bu yer ihtiyacını karşılayabilecek yöntemlerden biri de üst çene genişletmedir. Ergenlik çağının bitimine kadar hastaya ağız içi aygıtlar kullandırılarak genişletme yapılabilirken, ancak hastamız ergenlik dönemini bitirdiğinden bu dönemde cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Bura da uyguladığımız cerrahi yöntem; üst çene kemiğini yüz kemiklerine bağlanan kısımlarından kemiğe kesiler yapılarak, üst çenenin kafa iskeletinden bağımsız hale getirilmesi, ayrıca üst çenenin orta hatta, kendi içinde oluşturduğu bağlantının ayrılarak genişletilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde daha sonra ortodonti uzmanlarımızca hem çeneye hem de dişlere aygıtlar takılarak istediğimiz konumda çene ve dişler düzeltilebilmektedir. Bu hizmeti halkımıza sunduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah daha güzel hizmetler yapabilmek adına gayretle çalışmaktayız. Hastamıza geçmiş olsun diler, sizlere de katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Diş Hekimi Aras Erdil yaptığı açıklamada, "Bu günkü yaptığımız operasyon üst çenenin genişletilmesi amaçlı bir operasyon. Hasta tarafımıza Diş Hekimliği Fakültesi'nden yönlendirildi. Bizim buradaki anestezi uzmanımızın değerlendirmelerinden sonra, klinik incelememizden sonra ameliyatını uygun gördük. Bugün de ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıkla kendi servisimizde yatırıyoruz. 1 gece kadar takibi olacak hastamızın, hedefimiz yarında taburcu etmek. 2 günden sonra azalma başlıyor, yaklaşık 10 gün içerisinde de ameliyat öncesi haline dönebiliyor" dedi.

Ameliyat olan 16 yaşındaki Sueda'nın annesi Şengül Şeker "Ben hastanın annesiyim, uzun süredir üniversitede tedavi oluyordu. Buraya sevk ettiler, burada ameliyat olması gerektiğini söylediler. Çok şükür, hocama da güvendik. Uzun sürdü ama başarılı geçti diyorlar" dedi.

Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi
Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi
Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi
Son dakika haberi: Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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