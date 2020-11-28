Son dakika haberi: SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYIP SAHİLE AKIN ETTİLER

Son dakika gündem haberi... Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de vatandaşlar koronavirüsü hiçe sayıp sahillere akın etti.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de vatandaşlar koronavirüsü hiçe sayıp sahillere akın etti. Silivri'de hafta sonunda vatandaşlar sahil kesimine akın etti. Sahilde kalabalık oluşturan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.

Görüntü dökümü:

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- Silivri sahilinden detaylar

- Çarşı meydanından detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı