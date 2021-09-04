Son dakika haberi... Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı
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Son dakika haberi... Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı

Son dakika haberi... Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 6 adet ateşli silah ve mermi ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 6 adet ateşli silah ve mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iki grup arasında yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3'ü seri numarası olmayan parçalanmış olmak üzere 4 tabanca, 1 adet parçalanmış tüfek ile 6 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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