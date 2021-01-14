CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Aşılardan görüntü Aşının hazırlanması Sağlık çalışanlarına aşı yapılması Sağlık Sen Batman İl Başkanı Maruf Yalçın'ın açıklaması Batman'da CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandıBATMAN - Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, CoronaVac...

Aşılardan görüntü

Aşının hazırlanması

Sağlık çalışanlarına aşı yapılması

Sağlık Sen Batman İl Başkanı Maruf Yalçın'ın açıklaması Batman'da CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

BATMAN - Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, kamu ve özel hastaneler ile toplum sağlığı merkezinde ve ilçe devlet hastanelerinde hazırlanan aşı odalarında aşı uygulaması başladı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı. Aşı odalarına sırayla alınan sağlık çalışanları, aşı olduktan sonra, olası bir yan etkinin oluşması durumunda hızlı müdahale için 30 dakika müdahale odalarında bekletiliyor.

Sağlık Sen Batman İl Başkanı Maruf Yalçın da aşı oldu. Yalçın, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede aşının büyük önem taşıdığını, sağlık çalışanları olarak herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini kaydetti.

Salgınla mücadelede olağanüstü bir performans gösterildiğini ifade eden Yalçın, "Sağlık çalışanları olarak tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bu hastalıkla mücadelede temel ayaklardan biri aşıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz