FOÇA, İZMİR (İHA) - Mevsimsel nedenler balık fiyatlarını yükseltti

İZMİR - Ege Bölgesinde sert hava koşulları ve balıkların üreme zamanı nedeniyle avlanan balık sayısında azalma fiyatlarda artışa neden oldu.

Balıkçılık sektörünü etkileyen sert hava koşulları ve mevsimsel balık üreme zamanı olduğundan balık fiyatlarında artış oldu. Balık fiyatlarının neredeyse 2 kat arttığını söyleyen Foça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, "Motorin fiyat artışları, ağ fiyatlarının artışı da bunda etkili oldu. Balık fiyatları arttı deniyor ancak balık çok pahalı değil, bugün kırmızı et ve tavuk etine bakarsanız balık daha ucuz. Balıkçılık sektöründeki maliyet artışlarından dolayı yakında herkes çiftlik balığına yönelebilir" dedi.

Kışın fazla balık çıkmadığını ifade eden balıkçı Tanfer Dişçioğlu ise "Balık az çıkıyor, kış günü fazla balık olmuyor. İşlerimiz zayıf. Hafta sonları yoğun oluyor. Kalamar 250 TL, dil balığı 100 TL'den başlıyor. Büyüdükçe fiyatı da artıyor. Kolyoz balığı 50 TL, tavuk balığı 100 TL, çiftlik çipura 80-100 TL arasında değişiyor. Deniz çipurası ise 150 TL'den başlıyor" diye konuştu.