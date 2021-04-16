Son dakika haberi! SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1
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Son dakika haberi! SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1

Son dakika haberi! SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ali Çağlar TINBEK / SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilenler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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