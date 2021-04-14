Son dakika haberi... Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararı Bodrumlu turizmcileri şaşırttı
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Son dakika haberi... Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararı Bodrumlu turizmcileri şaşırttı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Rusya'nın uçuş kısıtlaması kararı Bodrumlu turizmcileri şaşırttı

Son dakika ekonomi haberine göre Bodrumlu turizmciler, Rusların en çok tatil için tercih ettiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanmasının bir an önce kalkacağını düşünüyor.

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Bodrumlu turizmciler, Rusların en çok tatil için tercih ettiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanmasının bir an önce kalkacağını düşünüyor.

İlk Rus kafilesini geçtiğimiz günlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılayan turizmciler, Rusya'nın, "normal ve charther uçuşların 45 gün sınırlandırılması" kararını değerlendirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Ticaret Odasında gazetecilere, Rusya'nın 1 Haziran'a kadar charther uçuşlarına ara vermesinin, turizm sektörü için olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi.

Yaşanan en son gelişmeyi beklemediklerini anlatan Aslan, "Dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararlardan sonra biz, Türkiye'deki vaka sayılarının düşeceğini, salgınla daha iyi mücadele edileceğini düşünüyoruz. Yurt dışında da bu gelişme görüldüğünde, bu karardan dönüleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan da turizm sektörünün salgın sürecinde zor bir süreç yaşadığını dile getirdi.

Normal ve charther uçuşlarına ara verilmesinin sektörü etkileyeceğini belirten Ceylan, "Rusya pazarıyla ilgili beklentilerimiz yüksekti. Alınan bu kararı, geçici bir karar olarak değerlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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