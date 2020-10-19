Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı

Son dakika haberlerine göre Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın yatırımcı olarak destek verdikleri KT Portföy Yönetimi A.Ş.

Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın yatırımcı olarak destek verdikleri KT Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun lider olduğu yatırım turunda yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 5 milyon TL yatırım aldığını duyurdu.

Girişimci Serkan Bakırtaş tarafından 2013 yılında kurulan, kurumsal ve bireysel otomobil kullanıcılarına tek çatı altında Yeni Nesil Akıllı Yönetim Sistemi hizmetleri verdiğini belirten Otovınn, kurulduğu yıldan itibaren her yıl yüzde 100 üzerinde büyüme gösterdiğini, global piyasalardaki durgunluğa rağmen yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım almayı başardığına dikkat çekti.

"YAYGIN HİZMET AĞIMIZ VAR"

Firmalarının otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, vale gibi satış sonrası hizmetleri tek çatıda topladığını hatırlatan Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş, saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunduğunu açıkladı.

Yaygın hizmet ağına sahip olduklarına dikkat çeken Bakırtaş, "81 ilde anlaşmalı olduğumuz 1600'den fazla hizmet noktasında, sabit fiyat, kaliteli ve sigortalı hizmet ve operasyonel kolaylık sağlıyoruz. Bu hizmetler, özellikle kurumsal kullanıcılar için operasyonel giderlerde kontrol imkanı verirken, bireysel kullanıcılar için de nakit ödeme, mobil uygulama üzerinden ödeme veya QR kod ile ödeme ile kontrol ve kolaylık imkanı veriyor." dedi.

"YURT DIŞINA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş, "Amacımız, Türkiye çapında kayıtlı 17 milyon otomobil ve benzeri aracın kurumsal ve bireysel kullanıcılarına hizmet vermektir. KT Portföy liderliğindeki yatırım turuyla Türkiye'deki hizmet çeşitliliği ve yaygınlığımızı artırırken, deneyimlerimizi yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Aldığımız yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısı ile dijitalizasyon sürecini geliştirerek yurtdışına açılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı