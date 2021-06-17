Son dakika haberi... Osmaniye'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Osmaniye'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Osmaniye'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Akdam köyünde park halindeki traktör hareket etmeye başladı. Traktörü durdurmak isteyen Kemal Toker (75), devrilen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Toker, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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