Son dakika haberi! Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yeşilyayla köyünde Yunus Emre Yeşilyurt (14), babasına ait 01 DY 327 plakalı traktörü evin önünden yola çıkartmak istediği sırada şarampole devrildi.
Traktörün devrildiğini ve Yeşilyurt'un altında kaldığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yeşilyurt'un cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet