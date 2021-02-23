Son dakika haberi... Narkotik polis yeleği giyen şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçti

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağında narkotik polis yeleği giyen E.N.'nin aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağında narkotik polis yeleği giyen E.N.'nin aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Polis olmadığı tespit edilen E.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 20 Şubat'ta devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Üzerinde narkotik polisi yeleği bulunan araç sürücüsü E.N.'nin kimlik sorgusunda polis olmadığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada boş sigara paketine gizlenmiş 37 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile satışı reçeteye tabi ilaç, hap ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN