Son dakika haberi... Meksika'da ordu ve kartel arasında çatışma: 16 ölü Son dakika haberi: Meksika'nın kuzeydoğusundaki Fresnos kentinde Tropa del Infierno uyuşturucu karteli üyeleri ile ordu arasında çatışma çıktı.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Fresnos kentinde Tropa del Infierno uyuşturucu karteli üyeleri ile ordu arasında çatışma çıktı. Çatışmada 16 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Meksika'da uyuşturu kartelleri ile ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Tamaulipas eyaletindeki Nuevo Laredo bölgesinde, Cazartel del Noreste'ye (Kuzeydoğu Karteli) bağlı Tropa del Infierno (Cehennem Çetesi) üyeleri, askeri birlik olan 16'ıncı Motorlu Süvari konvoyuna ateş açtı. O anlar Meksika ordusuna ait araçtaki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

16 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜ

Meksika'nın Fresnos kentinde meydana gelen çatışmada, en az 16 çete üyesi öldürüldü. Meksika ordusu yaptığı açıklamada,ordu mensuplarının zarar görmediğini ancak, 3 askeri araçta hasar meydana geldiğini ifade etti. Yetkililer, uyuşturucu kartellerine ait 2 Barrett M82 50 kalibrelik keskin nişancı tüfeği ve 8 AR-15 tüfeği de dahil olmak üzere 12 saldırı silahı ele geçirdiğini açıkladı.

UYUŞTURUCU KARTELİ LİDERİNE YAKALAYANA 100 BİN DOLARLIK ÖDÜL

Cázartel del Noreste, 2014 yılında güçlü olan Los Zetas suç örgütü altında, bir alt bölüm olarak kuruldu. El Huevo olarak bilinen, Juan Gerardo Treviño Chavez tarafından yönetiliyor. Suç örgütünün Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí ve Zacatecas eyaletlerinde varlığını sürdürüyor. Tamaulipa savcılığı, El Huevo'nun tutuklanmasına delil olacak bilgiler için 100 bin dolarlık bir ödül sunuyor.

Kaynak: DHA