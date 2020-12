Son dakika haberi... Mehmet Büyükekşi: Hocamız Sumudica devam etmek istiyoruz

"Hedef ligde ilk 5 ve Avrupa kupası"

"Sumudica Türk pasaportu istiyordu ve onun için vatandaşlık başvurusu yaptık"

"Hocamız devre arası transfer istemedi""Kulüpler Birliği Başkanlığını düşünmüyorum""Başarının nedeni istikrar, birlik ve beraberlik""VAR kararları her takım için aynı olmalı" " Yabancı hakeme sıcak bakmıyorum""Ligde hiçbir sonuç sürpriz değil""Oyuncularımıza gelen teklifleri kabul etmeyeceğiz""Bazı hakemlerimiz formsuz""Yeni yılda futbol için Fair Play diliyorum""Gaziantep'e yakışır bir takım için çaba göstereceğiz""Atatürk'ün Gazianteplilerle ilgili çok güzel bir sözü var; 'Ben nasıl Gazianteplileri gözlerinden öpmem, onlar sadece Gaziantep' değil tüm Türkiye'yi kurtardılar."

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hocamızın 'Gaziantep ile bütünleştim, Gaziantep'te çok mutluyum' ve 'Gaziantep'te kalmak istiyorum' talebi var. Biz de bu talebi göz ardı etmeyeceğiz" dedi."BAŞARININ NEDENİ İSTİKRAR, BİRLİK VE BERABERLİK"Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki başarının nedeninin istikrar olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Aslında geçen sezondan bahsetmek lazım. Pandemiden sonra başlayan ligde oynanan 8 maçta yenilmeyen tek takımız. Bir istikrar oluşturmuştuk. Biz yönetime geldikten sonra da hocamız Sumudica ile istikrarın devam etmesi için sözleşmeyi bir yıl uzattık. Geçen sezonki takımdan çok değişiklik yapmadan kadromuzu koruduk. Eksik bulduğumuz noktalara transferler yaptık. Bu sezon ilk maçımızda Galatasaray'a karşı mağlup olduk, sonraki 13 maçta yenilgi yüzü görmedik. 2020 yılında iç sahada da sadece Fenerbahçe'ye kaybettik. Bu tek kişinin başarısı değil. Yönetim kurulu, teknik ekibin, futbolcuların, profesyonel çalışanların, masörün, malzemecinin, doktorun el ele vererek Gaziantep Futbol Kulübü'nün ileri taşımak için yaptığı bir ekip çalışması. Hiçbir başarı tesadüf değil. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantep'e katkı değer vermesi lazım. Katma değeri de arttırmanın 4 maddesi var. İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka. Bunun için de en önemlisi marka değeri. Gaziantep de bir marka. Gaziantep ihracat yapan 6'ncı büyükşehir. Sanayisi, gastronomisiyle, turizmi ile önemli bir şehir. Biz de Gaziantep'in tanıtımına hem yurt içi, hem de yurt dışında katkı vermek istiyoruz. Belli bir başarı da elde ettik ancak önemli olan sürdürülebilir bir başarı. Geçen sezon maçlarımızı 8-10 bin arası ortalaması ile oynuyorduk. Şu an tek eksiğimiz taraftar. Onlarla maçlar çok daha güzel oluyor. Pandemi dönemi olmasaydı bu başarılarla birlikte 15-20 bin taraftar ortalamasıyla maçlarımızı oynayabilirdik. Pandemi sonrası yüksek katılımla onları maçlara davet ediyoruz. Bu geldiğimiz başarıda Gaziantep Valimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, oda başkanlarımız var. Bize büyük bir destek sağlıyorlar" diye konuştu."HOCAMIZ SUMUDİCA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"Ocak ayında teknik direktör Marius Sumudica ile yeni sözleşme üzerine görüşeceklerini dile getiren Büyükekşi, "Hocamız Sumudica'nın sözleşmesini bir yıl uzatmıştık ve Haziran ayına kadar süren sözleşmesi var. Nisan ya da Mayıs ayında yeni kontrat için karar veririz diye düşünmüştüm. Hocamızın da 'Gaziantep ile bütünleştim, Gaziantep'te çok mutluyum' ve 'Gaziantep'te kalmak istiyorum' talebi var. Biz de bu talebi göz ardı etmeyeceğiz. Yılbaşından sonra Ocak ayında Sumudica ile görüşeceğiz. Gerekli zemin ve şartlar oluşursa hocamızla devam etmek istiyoruz. Önemli olan iki tarafın da bir yerde buluşabilmesi. Başarı istikrarla gelir. İstikrar ve güven çok önemli. Hocamız futbolculara, futbolcularımız da hocaya güveniyor. Biz de hocamıza güveniyoruz ve inşallah güzel bir netice alırız" şeklinde konuştu."SUMUDİCA TÜRK PASAPORTU İSTİYORDU VE ONUN İÇİN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YAPTIK"Sumudica'nın Türk pasaportu istemesi üzerine başvuruda bulunduklarını söyleyen Büyükekşi, "Sumudica uzun zamandır Türk pasaportu almak istemişti. Onun için de Türk vatandaşı olması gerekiyor. Biz de bu isteği Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük. Bu talebi olumlu buldular. İçişleri Bakanlığı ile de görüşüldü ve bize başvuru yapmamızı önerdiler. Geçen hafta da başvuru yapıldı. Bundan sonra bürokrasinin ne zaman sonuçlanacağı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı."HEDEF LİGDE İLK 5 VE AVRUPA KUPASI"Geçen sezon Süper Lig'deki ilk sezonlarında hedefi ilk 10 koyduklarına, bu yıl ise Avrupa kupaları için mücadele ettiklerine vurgu yapan Büyükekşi, "Geçen sezon hedefimiz ilk 10'du ve bunu başardık. Ligi 8'inci bitirdik ve hedefimize ulaştık. Bu sezon da mevcut kadro ve yeni transferlerimiz ilk 10 hedefi için bonus talep etti, ancak kabul etmedik. Bizim için bu yıl başarı ligde ilk 5'te olmak. Ayrıca Avrupa kupaları veya Türkiye Kupası için başarı primi koyduk. Sezon başı hocamızla da konuştuk ve ligde ilk 5 ve Avrupa kupaları hedefi koyduk. Şimdiye kadar belli bir programda ilerledik. Her maç gol atan bir takımız ve 13 maçtır yenilmiyoruz. Önemli olan da istikrar" şeklinde konuştu. "HOCAMIZ DEVRE ARASI TRANSFER İSTEMEDİ"Devre arasında sadece fırsat transferi yapabileceklerini söyleyen Büyükekşi, "Sumudica hocamız devre arasında transfer istemedi. Bir fırsat transferi olursa, Türk oyunculardan bir fırsat çıkarsa olabilir ancak yabancı kontenjanımız da dolu. Bu nedenle transfer düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu. "VAR KARARLARI HER TAKIM İÇİN AYNI OLMALI"Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) önemli olduğunu ancak benzer pozisyonlarda farklı kararlar çıktığını söyleyen Büyükekşi, "VAR ile ilgili biz geçen sene Mecnun Otyakmaz başkanın söylediği gibi hep zarar gördük. 10 kişi Malatyaspor'a karşı 2-1 üstünken yediğimiz golde bize göre faul olmasına rağmen gol verildi ve maç 2-2 bitti. 2 puan bıraktık. VAR kararlarını yeknesak (tekdüze) hale getirmemiz lazım. Beşiktaş maçında faul nedeniyle gol iptal oldu. Bizim maçımızda ise VAR'ın uyarısına rağmen hakem golü verdi. O yüzden kararların tekdüze olması lazım. Ofsayttan gollerde ve penaltılarda büyük faydası var. Her takım için aynı karar alınırsa takımlar da VAR'a saygı gösterir" dedi. "YABANCI HAKEME SICAK BAKMIYORUM"Hakem tartışmalarında gündeme gelen 'maçları yabancı hakemler yönetsin' fikrine olumsuz baktığını söyleyen Büyükekşi, "Yabancı hakeme sıcak bakmıyorum. Türkiye'nin önemli miktarda cari açığı var ve bir de yabancı hakemle birlikte ödenecek döviz artışını yanlış buluyorum. Ülkemizin FIFA hakemleri var ve onların da imajına olumsuz katkı vermiş oluruz. 'Kendi hakemlerine güvenmiyorlar, Türk hakemleri yurt dışında nasıl maç yönetiyor' gibi bir algı oluşur. Hepsi değil ama bazı hakemlerimiz formsuz. Atamalar, hakemlerin performanslarını gözlemleyerek yapılırsa daha doğru olur. Genç hakemlere görev verilmesini saygıyla karşılıyorum" diye konuştu."KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"Kulüpler Birliği'nde yaşanacak başkanlık değişimini de değerlendiren Büyükekşi, "Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakmak istiyor ve bunu da dile getirdi. Hangi başkanda fikir birliği oluşursa onu destekleriz. Bütün kulüp başkanlarımız bu görevi yapmaya muktedir. Böyle bir teklif bana geldi ancak kabul etmedim. Yine teklif gelirse kabul etmeyi düşünmüyorum" dedi."LİGDE HİÇBİR SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL"Çok çekişmeli bir lig oynandığını söyleyen Büyükekşi, "Sadece biz değil Fatih Karagümrük ve Hatayspor da bu yıl Süper Lig'e çıkmasına rağmen başarılı. Yeni çıkan takımlar ilk yıllarında büyük başarı gösteremezdi ama bu yıl bu kırıldı. Ligin büyük takımlarına bakılırsa onlar da iyi transferler yaptılar. İlk 5 sırada 3 büyük takım var. Rekabetçi bir şampiyonluk yarışı olacak. Başakşehir ve Trabzonspor'un da iyi kadroları var. Her maç zor. Lig sonuncusu takım lideri yenebiliyor. Ligde hiçbir sonuç sürpriz değil" ifadelerini kullandı."OYUNCULARIMIZA GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ"Takımdan hiçbir oyuncuyu göndermek istemediklerini dile getiren Büyükekşi, "Takımımızı bozmak istemiyoruz. Başarı istikrarla gelir. Bize başarı sağlayan oyuncularımızla devam etmek istiyoruz. Teklif gelse de kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu."GAZİANTEP'E YAKIŞIR BİR TAKIM İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"2021 yılında Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı olacağı için futbolda da başarı beklediklerini söyleyen Büyükekşi, "Gaziantep FK'nın başarılarını Gaziantep halkına hediye ediyorum. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günü. Geçen hafta bu özel günün 99'uncu yılını kutladık. 2021 yılında da 100'üncü yılını kutlayacağız. Önemli etkinlikler olacak. Biz de bu yüzden formamızın arkasında Gaziantep yazısını taşıyoruz. Gaziantep için 'Gazi' unvanı çok önemli. Atatürk'ün Gazianteplilerle ilgili çok güzel bir sözü var; 'Ben nasıl Gazianteplileri gözlerinden öpmem, onlar sadece Gaziantep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar.' Bizler de Gaziantepli atalarımızın torunları olarak onlara yakışır bir kulüp olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu. "YENİ YILDA FUTBOL İÇİN FAIR PLAY DİLİYORUM"

Büyükekşi, yeni yılda futbol için Fair Play vurgusu yaparken, "2021 yılının tüm Türkiye'ye, dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Hem Türkiye'nin, hem de dünyanın bu koronavirüs belasından kurtulmasını diliyorum. 2021 yılının huzur, sağlık, mutluluk, barış ve futbola da Fair-Play getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU